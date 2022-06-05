Американская касса: «Топ Ган: Мэверик» сохраняет первую строчку

Боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК в свой второй прокатный уикенд заработал $86 млн (-32%), что увеличивает его американскую кассу до $291 млн.

Кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ остается на втором месте чарта с $9,25 млн. На данный момент сборы релиза составляют порядка $388 млн.

Анимационный проект ЗАКУСОЧНАЯ БОБА к концу второго уикенда заработал еще $4,5 млн, а к концу воскресенья касса проекта достигла $22,2 млн.

Мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ поднялся на четвертую строчку рейтинга к концу седьмого прокатного уикенда: за выходные релиз собрал $3,3 млн, и теперь его общая касса составляет $87,2 млн.

Замыкает пятерку лидеров драма АББАТСТВО ДАУНТОН 2, заработавшая еще $3 млн. Итоговый результат проекта пока составляет $35,7 млн.

С седьмой строчки рейтинга стартовал индийский боевик VIKRAM — за минувшие выходные релиз заработал $1,77 млн.

05.06.2022 Автор: Виолетта Палий