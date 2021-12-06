Американская касса: «Энканто» вновь оказался на первом месте

Уикенд после Дня Благодарения прошел традиционно хуже праздничного: в минувшие выходные суммарная американская касса оказалась на уровне $52,9 млн, что на 45% меньше, чем неделей ранее. При этом в День благодарения 2019 года общая касса составляла $90,3 млн.

Так, мультфильм ЭНКАНТО собрал $12,7 млн за вторые выходные, падение составило 53%. Этот результат позволил ему занять первую строчку, но оказался хуже, чем у релизов, вышедших в тот же праздник, как ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР ($15,3 млн) и РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ ($21,6 млн), но немного лучше сборов проекта ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА ($12,1 млн). Аналитики полагают, что итоговые цифры ЭНКАНТО превысят $100 млн в США.

В свою очередь ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ за время домашнего проката заработали 102,2 млн, за уикенд их касса составила $10,3 млн. На третьей строчке расположился ДОМ GUCCI со сборами в $6,77 млн во второй уикенд, падение составило 53%. Суммарная касса драмы Ридли Скотта составляет $33,6 млн.

Четвертую строчку занял проект РОЖДЕСТВО С ИЗБРАННЫМИ (CHRISTMAS WITH THE CHOSEN). Прокат картины стартовал в среду, и по итогам недели релиз собрал 9 млн, из которых $4,1 млн приходятся на уикенд.

Замыкает пятерку лидеров кинокомикс ВЕЧНЫЕ, который за уикенд заработал $3,9 млн. Общая касса по итогу пятой недели проката составляет $156,5 млн.

06.12.2021 Автор: Виолетта Палий