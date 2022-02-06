Американская касса: «Чудаки навсегда» вырываются на первую строчку

Лидером по итогу уикенда в американском прокате стал комедийный боевик ЧУДАКИ НАВСЕГДА, который на старте заработал $23,5 млн. Следом идет фантастический экшн ПАДЕНИЕ ЛУНЫ с $10 млн в премьерные выходные, что оказалось меньше стартового результата фильм-катастрофа ГЕОШТОРМ в $13,3 млн.

Тройку лидеров замыкает кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, который в восьмой прокатный уикенд заработал $9,6 млн. Суммарная касса фильма составляет $748,9 млн — этот показатель на $11,5 млн меньше результата третьего самого кассового фильма в истории домашего проката, научно-фантастического проекта АВАТАР Джеймса Кэмерона.

Четвертую строчку чарта занял слэшер КРИК. Фильму удалось собрать $68,9 млн, а за четвертый уикенд — $4,7 млн.

На пятом месте расположился мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 с $4,17 млн за выходные и суммарной кассой $139,6 млн.

06.02.2022 Автор: Виолетта Палий