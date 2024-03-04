Американская касса: сиквел «Дюны» уверенно возглавил прокат

За первый уикенд фантастическая сага ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ заработала $81,5 млн. Залы IMAX принесли новинке $18,5 млн. Сиквел начал свой прокат в два раза лучше первого фильма франшизы: тот в свое время освоил $41 млн за премьерный уикенд. Оценка фильма на CinemaScore составила A. 59% его зрителей были мужчинами, 65% представляли белокожее население Штатов. 64% аудитории оказались старше 25 лет.

На второе место опустился байопик БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ. На третьем уикенде падение его выручки составило 44,8%, а общая касса достигла $82,8 млн.

Третью строчку сохранила за собой драма ОБЫКНОВЕННЫЕ АНГЕЛЫ. Падение ее кассы составило 37,5%. Общая касса проекта достигла $12,6 млн.

На четвертой позиции расположилась МАДАМ ПАУТИНА. Кинокомикс Sony освоил за уикенд $3,2 млн, всего на его счету $40,4 млн.

Замкнуть пятерку лидеров смогли кинотеатральные показы новых эпизодов сериала «Избранные». Они принесли площадкам $3,2 млн.

На седьмое место сместилось аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ТРЕНИРОВКА СТОЛПОВ, потерявшее 82,1% от выручки стартового уикенда. Общая выручка холдовера выросла до $15,7 млн.

В целом старт продолжения ДЮНЫ вдохнул жизнь в американский прокат: если за предыдущий уикенд совокупная касса всех работавших релизов составила лишь $60,5 млн, то сейчас она достигла $113 млн. Прирост выручки кинотеатров составил сразу 86,2%.

Фото: кадр из фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

04.03.2024 Автор: Максим Острый