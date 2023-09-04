Американская касса: новым лидером стал боевик «Великий уравнитель 3»

Триквел ВЕЛИКОГО УРАВНИТЕЛЯ с Дэнзелом Вашингтоном смог возглавить американский бокс-офис – к вечеру воскресенья боевик освоил $34,5 млн. Лента получила оценку A на CinemaScore. Это единственная новинка, пробившаяся в топ-10 бокс-офиса.

Второе место сохранила за собой БАРБИ, заработавшая за уикенд $10,6 млн. Ее общая выручка в США достигла $610 млн.

Бронза вновь досталась СИНЕМУ ЖУКУ. Падение его сборов составило 40,2%, касса за уикенд – $7,3 млн. Всего на счету кинокомикса $56,6 млн.

Сразу на 62,4% снизились на второй неделе проката сборы ГРАН ТУРИЗМО. Общая касса холдовера составила к вечеру воскресенья $28,7 млн.

Замкнул пятерку лучших ОППЕНГЕЙМЕР, заработавший в общей сложности $309 млн.

Хоррор ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! пополнил свою копилку еще на $1,8 млн, потеряв лишь 22,9% от выручки прошлого уикенда. Уже в понедельник проект станет самым успешным фильмом ужасов в истории студии A24, опередив РЕИНКАРНАЦИЮ ($44,1 млн).

Фото: кадр из фильма ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3

04.09.2023 Автор: Илья Кувшинов