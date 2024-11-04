Американская касса: лидерство сохранил триквел «Венома»

Холдовер ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ на второй неделе проката, освоив $26,1 млн, потерял лишь 49% от выручки первого уикенда. Это значительно мягче падения второй части трилогии (-64,7%) и такого релиза, как ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ (-69,9%). Общая выручка ленты достигла $90 млн. Отставание от темпа ВЕНОМА 2 составляет 36,3%.

На второе место на уикенде поднялся мультфильм ДИКИЙ РОБОТ, пополнивший свой счет на $7,6 млн. Лента показала прирост сборов на 10,9%. Общая касса релиза выросла до $121 млн.

Празднование Хеллоуина позволило хоррору УЛЫБКА 2 сохранить место в тройке лидеров бокс-офиса с $6,8 млн. Падение составило лишь 28,6%. Общая выручка проекта достигла $52,7 млн.

На четвертой позиции расположился триллер КОНКЛАВ, потерявший, впрочем, скромные 19,7% от выручки стартового уикенда. В копилке картины, обладающей явными амбициями в наградном сезоне, после двух недель в прокате $15,2 млн.

Только с пятой строчки и $5 млн смогла начать работу новая лента Роберта Земекиса ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ. Это вполне соответствует прогнозам заокеанских аналитиков. Картина опередила показатели проекта УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МАРВЕНА ($2,4 млн), но цифры МОЕГО УЖАСНОГО СОСЕДА в его первый уикенд в широком прокате были значительно выше – $12,8 млн. 64% аудитории новинки отметили, что пошли на фильм из-за Тома Хэнкса. При этом «сарафан» у картины складывается не самый позитивный: B- на CinemaScore и 57% положительных отзывов от публики на Rotten Tomatoes. 72% зрителей представляли белое население США, 66% были старше 45 лет.

Восьмое и девятое места в чарте достались двум индийским новинкам. Комедийный хоррор ЛАБИРИНТ 3 смог освоить $2,2 млн. Практически идентичные цифры показал и боевик СИНГАМ 3.

Продолжающее увеличивать свою роспись драмеди АНОРА в 253 кинотеатрах заработало за уикенд $1,9 млн и совсем немного недотянуло до попадания в десятку лучших. Общая касса релиза выросла до $3,9 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ

04.11.2024 Автор: Максим Острый