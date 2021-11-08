Американская касса: «Вечные» выступили хуже ожиданий

ВЕЧНЫЕ стартовали с отметки в $71 млн при прогнозируемых $80-85 млн. Такой результат связывают с не очень хорошими отзывами критиков и зрителей.

Следом идет ДЮНА с $7,6 млн за уикенд, что увеличило общую американскую кассу до $83,9 млн. Падение за выходные составило 51%. Замкнул тройку лидеров боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, собравший 6,1 млн за выходные и 143,1 млн в итоге.

На четвертом месте расположился ВЕНОМ 2. Кинокомиксу за три дня удалось заработать $4,4 млн. Общая домашняя касса составляет $197 млн. Замыкает пятерку лидеров мультфильм НЕИСПРАВИМЫЙ РОН с $3,6 млн за уикенд. При этом падение сборов анимационного проекта составило лишь 3% на третьем уикенде.

Что касается еще одной новинки, картина СПЕНСЕР в премьерный уикенд заработала $2,1 млн и заняла восьмую строчку рейтинга.

08.11.2021 Автор: Виолетта Палий