Американская касса: «Аватар: Путь воды» преодолел отметку в $500 млн

АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ пополнил свой счет на $45 млн за уикенд, что позволило релизу перешагнуть отметку в $500 млн и заработать суммарно $516 млн. Этот результат фильм достиг быстрее, чем ТОП ГАН: МЭВЕРИК и ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ.

Хоррор M3ГАН стартовал с $30,2 млн с учетом превью-показов, что больше результата КРИКА 2022 года ($30 млн). При этом прогноз сборов фильма был на уровне $17-20 млн.

Мультфильм КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ собрал $13,1 млн за выходные, увеличив кассу до $87,7 млн.

Драма МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД с Томом Хэнксом собрала $4,2 млн за выходные.

Замыкает пятерку лидеров ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВСЕГДА с $3,4 млн за девятый уикенд. Общая касса кинокомикса в американском прокате составляет $445 млн.

Суммарный бокс-офис уикенда составил около $103 млн, что на 66% больше, чем в первые выходные 2022 года.

09.01.2023 Автор: Виолетта Палий