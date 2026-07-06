Американская касса: «Миньоны и монстры» стартовали ниже ожиданий

Прошедший уикенд Дня независимости в США стал ощутимым шагом назад после сильного июня. Мультфильм МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ возглавил чарт, но с минимальными для франшизы сборами. Картина собрала за три дня с пятницы по воскресенье $36,4 млн на 4243 экранах, а за пять дней с учетом старта в среду накопила $61,4 млн. Прогнозы по пятидневке находились в районе $80 млн, так что фактический результат стал не только промахом относительно ожиданий индустрии, но и антирекордом для всей вселенной ГАДКОГО Я. Критика приняла картину очень тепло, рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 91%, зрители поставили «А-» по CinemaScore.

ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 заняла вторую позицию и почти догнала МИНЬОНОВ по сборам, хотя находится в прокате уже третий уикенд. С пятницы по воскресенье мультфильм заработал $31 млн на 3975 экранах. Падение относительно предыдущего уикенда составило 56%.

На третьем месте расположился МОЛОДОЙ ВАШИНГТОН от Angel Studios. Фильм заработал $20,8 млн за трехдневный уикенд на 2700 экранах. Для патриотической исторической драмы с религиозным акцентом такой старт можно считать очень успешным. Стратегия выпуска была выстроена вокруг Дня независимости: картина рассказывает о ранних годах Джорджа Вашингтона, до Войны за независимость и его президентства, а релиз привязан к празднованию 250-летия США. По опросам CinemaScore новинка получила оценку «А», то есть целевая аудитория восприняла релиз отлично, в то время как рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составил всего 57%.

СУПЕРГЕРЛ, напротив, продемонстрировала резкий спад и закрепилась в статусе крупного провала. Кинокомикс Warner Bros. и DC во второй уикенд собрал всего $9,6 млн на 3602 экранах. Падение относительно стартового уикенда составило 74%.

Четвертую позицию занял ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ, который продолжает показывать редкую для нынешнего рынка устойчивость. За уикенд научно-фантастический фильм Стивена Спилберга собрал $6 млн на 2702 экранах. Падение к предыдущему уикенду составило умеренные 27%.

Отдельно стоит отметить ПРИГЛАШЕНИЕ от A24, которое пока идет в сильно ограниченном релизе, но уже попало в топ-10. Фильм Оливии Уайлд заработал $800 тысяч за уикенд на всего лишь 28 экранах, увеличив сборы относительно прошлой недели более чем вдвое. Совокупно за две недели в ограниченном прокате картина принесла $1,37 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ

06.07.2026 Автор: Дмитрий Некрасов