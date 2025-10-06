Американская касса: Тейлор Свифт спешит на помощь кинотеатрам

Локомотивом проката в этот раз выступил проект TAYLOR SWIFT: THE OFFICIAL RELEASE PARTY OF A SHOWGIRL. Это документальный релиз о том, как создавался новый альбом певицы Тейлор Свифт. В свой первый и единственный уикенд картина заработала $33 млн. Наработка у проекта оказалась феноменальной: почти $9 тысяч на кинотеатр. Зрители остались в восторге от увиденного: 95% рейтинг от аудитории на Rotten Tomatoes, A+ по опросам CinemaScore, 5 баллов из 5-ти по опросам PostTrak.

Новый фильм Пола Томаса Андерсона БИТВА ЗА БИТВОЙ переместился на второе место, заполучив на втором уикенде $11,1 млн. Сборы проекта снизились на 49,4%. Всего на счету у фильма с Леонардо ди Каприо $42,8 млн.

Разочарованием уикенда можно назвать кассовые сборы спортивного байопика про американского бойца смешанных единоборств Марка Керра КРУШАЩАЯ МАШИНА. Проект заработал всего $6 млн при бюджете в $50 млн. Это худший старт в карьере исполнителя главной роли Дуэйна Джонсона. Фильм Бенни Сэфди участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля этого года и даже получил там «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу. По опросам CinemaScore релиз получил не самую высокую оценку B-, только 48% зрителей готовы рекомендовать это кино своим друзьям и родственникам.

Семейное фэнтези ВОЛШЕБНЫЙ ДОМИК ГАББИ В КИНО на второй неделе рухнуло на 62%, хотя число экранов у проекта даже немного выросло. Копилка картины пополнилась на $5,2 млн, всего на ее счету $21,6 млн.

Замкнул топ-5 фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД, отличающийся прекрасной стойкостью в прокате. Прошедший уикенд добавил хоррору $4 млн, а тотал в домашнем прокате вырос до $168 млн.

Перевыпуск фильма АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, состоявшийся незадолго до декабрьского старта новой части, собрал $3,2 млн.

На девятом месте таблицы оказался хоррор ГЛАЗАМИ ПСА. Фильм, рассказывающий о том, как домашний питомец борется со сверхъестественным злом, освоил $2,3 млн. По опросам CinemaScore новинка получила от зрителей неплохую для жанра оценку B. Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составил 92%, аудитория на том же сайте оценила фильм на 84%. В России картина должна выйти в прокат 16 октября.

