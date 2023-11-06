Американская касса: лидерство сохранил хоррор «Пять ночей с Фредди»

Фильм ужасов ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ на втором уикенде в прокате заработал $19,4 млн, и этого оказалось достаточным, чтобы возглавить бокс-офис. Касса картины обрушилась сразу на 75,8%. Общая выручка по итогам недели достигла $114 млн.

Серебро вновь досталось проекту TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR, освоившему за уикенд $13,5 млн. Всего на счету релиза – уже $166 млн.

Драма УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ пополнила свою копилку на $7 млн, снижение сборов составило умеренные 24,9%. В общей сложности в активе фильма Мартина Скорсезе – $52,3 млн.

Роспись новой работы Софии Копполы ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я выросла с 4 до 1359 площадок. За уикенд картина заработала $5,1 млн, что позволило ей расположиться на четвертой строчке рейтинга.

Замкнула пятерку лидеров испаноязычная драма RADICAL, освоившая $2,7 млн. Оценка новинки на CinemaScore составляет A+.

Романтическая комедия ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОТОМ, главные роли в которой исполнили Мег Райан и Дэвид Духовны, за стартовый уикенд заработала $1,6 млн. В рейтинге лента расположилась на девятом месте.

Общая выручка кинотеатров за уикенд снизилась до $62,9 млн, что является четвертым худшим результатом в 2023 году. Причина все та же – забастовка актеров, из-за которой с даты 3 ноября ушел сиквел ДЮНЫ.

Фото: кадр из фильма ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ

06.11.2023 Автор: Максим Острый