Американская касса: лидерство сохранил хоррор «Пять ночей с Фредди»
Общее падение сборов кинотеатров составило 50%
Фильм ужасов ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ на втором уикенде в прокате заработал $19,4 млн, и этого оказалось достаточным, чтобы возглавить бокс-офис. Касса картины обрушилась сразу на 75,8%. Общая выручка по итогам недели достигла $114 млн.
Серебро вновь досталось проекту TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR, освоившему за уикенд $13,5 млн. Всего на счету релиза – уже $166 млн.
Драма УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ пополнила свою копилку на $7 млн, снижение сборов составило умеренные 24,9%. В общей сложности в активе фильма Мартина Скорсезе – $52,3 млн.
Роспись новой работы Софии Копполы ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я выросла с 4 до 1359 площадок. За уикенд картина заработала $5,1 млн, что позволило ей расположиться на четвертой строчке рейтинга.
Замкнула пятерку лидеров испаноязычная драма RADICAL, освоившая $2,7 млн. Оценка новинки на CinemaScore составляет A+.
Романтическая комедия ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОТОМ, главные роли в которой исполнили Мег Райан и Дэвид Духовны, за стартовый уикенд заработала $1,6 млн. В рейтинге лента расположилась на девятом месте.
Общая выручка кинотеатров за уикенд снизилась до $62,9 млн, что является четвертым худшим результатом в 2023 году. Причина все та же – забастовка актеров, из-за которой с даты 3 ноября ушел сиквел ДЮНЫ.
Фото: кадр из фильма ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ
06.11.2023 Автор: Максим Острый