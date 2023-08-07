Американская касса: БАРБИ все еще лидирует

Лидером американского проката на минувшем уикенде осталась БАРБИ, пополнившая свою копилку на $53 млн. Снижение ее сборов составило 43%, общая выручка достигла $459 млн. Таким образом БАРБИ заняла уже 24-е место в чарте самых кассовых фильмов в истории США.

Первая новинка недели, акулий экшн-хоррор МЕГ 2: БЕЗДНА, расположилась на втором месте, заработав $30 млн.

На третью строчку опустился байопик ОППЕНГЕЙМЕР, собравший за уикенд $28,7 млн. В общей сложности на его счету почти $229 млн.

Четвертое место в чарте досталось еще одной новинке, мультфильму ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ. На старте проект освоил $28 млн за три дня, что немного выше нижней планки прогнозов экспертов. За пять дней проката, с учетом старта в среду, картина привлекла уже более внушительные $43,1 млн.

Замкнул пятерку лидеров бокс-офиса ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ, потерявший сразу 62,7% выручки первого уикенда. Всего на счету проекта – $42 млн.

Касса хоррора ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! сократилась на второй неделе проката на 39,9%, что позволило ленте занять восьмое место. Общие сборы фильма братьев Филиппу достигли $22,1 млн.

Фото: кадр из фильма БАРБИ

07.08.2023 Автор: Илья Кувшинов