Американская касса: лидерство сохранил хоррор Smile

Хоррор SMILE собрал $17,6 млн, показав падение на 22%. Для сравнения, сборы другого хоррора с рейтингом R, фильма ПРОЧЬ, во второй уикенд сократились на 15%, а проекта ТИХОЕ МЕСТО — на 34%. Общая касса SMILE на данный момент составляет почти $50 млн.

Фэнтези-мюзикл LYLE, LYLE, CROCODILE выступил хуже ожиданий, заработав лишь $11,5 млн за стартовый уикенд при скромных прогнозах в $13 млн. Проекту не удалось повторить результаты КРОЛИКА ПИТЕРА ($25 млн на старте) и даже ТОМА И ДЖЕРРИ ($14 млн в премьерный уикенд), однако получилось выступить несколько лучше КРОЛИКА ПИТЕРА 2 ($10,1 млн в стартовый уикенд).

Комедийный детектив AMSTERDAM, несмотря на участие в проекте таких звезд, как Джон Дэвид Вашингтон, Марго Робби, Рами Малек и Аня Тейлор-Джой, стартовал лишь с $6,5 млн за уикенд.

Исторический экшн THE WOMAN KING опустился на четвертую строчку чарта с $5,3 млн за четвертый уикенд. Суммарная касса проекта составляет $54 млн.

Замыкает пятерку лидеров триллер DON’T WORRY DARLING, собравший еще $3,4 млн (-49%). Теперь его сборы составляют $38 млн.

Суммарная касса минувшего уикенда в США составила порядка $61-65 млн.

09.10.2022 Автор: Виолетта Палий