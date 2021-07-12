Американская касса: «Черная вдова» ожидаемо на первой позиции

Впервые с начала пандемии, с марта 2020 года американская касса за уикенд превысила $100 млн. Случилось это во многом благодаря выходу фильма ЧЕРНАЯ ВДОВА киновселенной Marvel.

Бокс-офис уикенда составляет $117 млн. Больше удавалось заработать лишь в выходные 14—16 февраля 2020 года — $156,1 млн. На данный момент в США открыты 85% кинотеатров.

По данным Walt Disney, за первый уикенд ЧЕРНАЯ ВДОВА заработала $80 млн в кинопрокате США и Канады. Кроме того, более $60 млн с показа фильма на Disney+, из которых порядка $20 млн приходятся на американскую аудиторию. Однако падение кинотеатральных сборов с пятницы на субботу оказалось довольно большим — 41%. Для сравнения, это больше других проектов Marvel: падение фильма ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА за первые два дня с учетом превью в четверг составило 30%. Меньше также у проектов: КАПИТАН МАРВЕЛ (14%), ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ (14%), ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (13%) и ДОКТОР СТРЭНДЖ (3,7%). Что касается недавних кинотеатральных релизов, то падение ТИХОГО МЕСТА 2 за тот же период составило 22%, ФОРСАЖА 9 — 25%.

В свой третий прокатный уикенд ФОРСАЖ 9 заработал $10,8 млн, что увеличило его итоговую кассу до $141,3 млн. Падение по сравнению с прошлой неделей составило почти 53%.

Замыкает тройку мультфильм БОСС-МОЛОКОСОС 2 с $8,7 млн во вторую неделю проката и общей американской кассой $34,7 млн. Следом идет СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА ($6,7 млн за уикенд, $27,4 млн итоговые американские сборы), пятое и шестое место соответственно занимают картины, которые идут в кинотеатрах уже седьмой уикенд — ТИХОЕ МЕСТО 2 и КРУЭЛЛА. У продолжения фильмов ужасов американская копилка пополнилась на $3 млн до $150,7 млн, у проекта о похитительнице далматинцев — на $2,2 млн до $80,7 млн.

12.07.2021 Автор: Виолетта Палий