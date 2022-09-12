Американская касса: хоррор «Варвар» стартовал выше ожиданий

Фильм ужасов ВАРВАР возглавил прокат с $10 млн, что оказалось в несколько раз выше прогнозируемого результата. Следом идет индийский проект БРАХМАСТРА, ЧАСТЬ 1: ШИВА, заработавший $4,4 млн на старте.

За минувший уикенд боевик БЫСТРЕЕ ПУЛИ пополнил свой счет на $3,3 млн, тем самым увеличив свои сборы до $92,5 млн. Фильм ТОП ГАН: МЭВЕРИК собрал $3,2 млн за 16-й прокатный уикенд. Теперь его американская касса составляет $705 млн.

Касса мультфильма СУПЕРПИТОМЦЫ, собравшего $2,8 млн, находится по итогам выходных на уровне $85,4 млн.

В минувшие выходные суммарный бокс-офис составил $40,3 млн, что является вторым худшим результатом за 2022 год после уикенда 28-30 января ($34,9 млн).

12.09.2022 Автор: Виолетта Палий