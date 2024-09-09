Американская касса: «Битлджус Битлджус» уверенно возглавил прокат

Полное черного юмора фэнтези БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС уверенно возглавило бокс-офис, заработав на старте $110 млн. Живительное влияние новинки на прокат невозможно отрицать: касса кинотеатров после Дня Труда выросла сразу на 77,1%. Рейтинг «свежести» новинки от публики на Rotten Tomatoes достиг 82%, оценка на CinemaScore – B+. Все это свидетельствует о складывающемся позитивном «сарафане» ленты.

Холдовер ДЭДПУЛ И РОСОМАХА на фоне старта такого конкурента был вынужден без боя отступить на вторую строчку чарта. За уикенд картина пополнила свой счет на $7,2 млн, доведя его до $614 млн.

На третье место в чарте поднялся байопик РЕЙГАН, потерявший небольшие 31,6% от выручки первого уикенда. Всего в копилке фильма – $18,5 млн.

Хоррор ЧУЖОЙ: РОМУЛ расположился на четвертом месте чарта, заработав за уикенд $3,9 млн. Общая выручка ленты достигла $97,2 млн.

Мелодрама ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС освоила за три дня $3,8 млн, совсем немного уступив космическому ксеноморфу. Ее тотал добрался до отметки в $141 млн.

Места в чарте с шестого по девятое также достались различным холдоверам. Единственной новинкой, помимо лидера проката, сумевшей попасть в первую десятку, стал хоррор ГОСТИНАЯ от студии A24. Однако он начал работу со скромных $1,7 млн. Оценка картины на CinemaScore составила невысокое C-.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС

09.09.2024 Автор: Максим Острый