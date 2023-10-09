Американская касса: новым лидером стал хоррор «Изгоняющий дьявола: Верующий»
Картина начала свой прокат с $27,2 млн
Лидирующую позицию в бокс-офисе США на минувшем уикенде занял хоррор ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ. Картина начала свой прокат с $27,2 млн. Оценка новинки на сайте CinemaScore составляет умеренную C.
Анимационный ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ на втором уикенде заработал $11,8 млн, потеряв 48,4% от стартовых сборов. Общая выручка ленты выросла до $38,9 млн.
Снижение кассы хоррора ПИЛА 10 составило 55,5%. Суммарные сборы фильма ужасов достигли $32,6 млн.
Фантастика СОЗДАТЕЛЬ на второй неделе проката увеличила свой бокс-офис до $24,9 млн. Снижение ее сборов составило 56,7%.
Байопик THE BLIND за свой первый традиционный уикенд смог привлечь $3,5 млн, а с учетом превью он заработал на старте $4,4 млн. Общая касса ленты выросла до $10,5 млн.
Замкнул десятку лидеров американского проката перевыпуск классической фэнтези-комедии ФОКУС-ПОКУС, приуроченный к 30-летнему юбилею проекта. Фильм смог привлечь $1,5 млн.
Фото: кадр из фильма ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ
09.10.2023 Автор: Илья Кувшинов