Американская касса: новым лидером стал хоррор «Изгоняющий дьявола: Верующий»

Лидирующую позицию в бокс-офисе США на минувшем уикенде занял хоррор ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ. Картина начала свой прокат с $27,2 млн. Оценка новинки на сайте CinemaScore составляет умеренную C.

Анимационный ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ на втором уикенде заработал $11,8 млн, потеряв 48,4% от стартовых сборов. Общая выручка ленты выросла до $38,9 млн.

Снижение кассы хоррора ПИЛА 10 составило 55,5%. Суммарные сборы фильма ужасов достигли $32,6 млн.

Фантастика СОЗДАТЕЛЬ на второй неделе проката увеличила свой бокс-офис до $24,9 млн. Снижение ее сборов составило 56,7%.

Байопик THE BLIND за свой первый традиционный уикенд смог привлечь $3,5 млн, а с учетом превью он заработал на старте $4,4 млн. Общая касса ленты выросла до $10,5 млн.

Замкнул десятку лидеров американского проката перевыпуск классической фэнтези-комедии ФОКУС-ПОКУС, приуроченный к 30-летнему юбилею проекта. Фильм смог привлечь $1,5 млн.

Фото: кадр из фильма ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ

09.10.2023 Автор: Илья Кувшинов