Американская касса: бокс-офис США на уикенде Супербоула возглавила новинка

Общая касса американских кинотеатров на уикенде Супербоула сократилась по сравнению с предыдущей неделей сразу на 39,2%. Лидером чарта стала новая работа Стивена Содерберга СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ, стартовавшая с $8,2 млн. Это ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали картине кассу в объеме как минимум $10 млн. На таком результате очевидно сказалось отсутствие объемов маркетинговой поддержки, аналогичных тем, что были у предыдущих частей франшизы, при этом картина стартовала лишь в 1500 кинотеатров. Для сравнения: СУПЕР МАЙК в 2012 году на 2930 площадках освоил $39,1 млн, а СУПЕР МАЙК XXL в 2015-м в 3355 кинотеатрах смог привлечь $12,9 млн.

На второе место в рейтинге поднялся АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, заработавший за уикенд $6,9 млн. Его общая касса достигла $647 млн.

Замкнул тройку лидеров еще один фильм Джеймса Кэмерона, ТИТАНИК. Картина вышла в повторный прокат в честь своего 25-летнего юбилея и смогла освоить за уикенд $6,4 млн. Это несколько ниже цифр перезапуска АВАТАРА прошлой осенью (заработавшего $10,5 млн). С учетом минувшего уикенда на счету ТИТАНИКА за всю его историю работы в США скопилось $669 млн – это восьмой результат в истории американского проката.

На четвертое место опустилась комедия 80 FOR BRADY, падение сборов которой составило 52,8%. Это несколько больше, чем было у проекта УЙТИ КРАСИВО (-47,3%). За уикенд лента освоила $6 млн, ее общая выручка выросла до $25 млн.

Только пятым по итогам второго уикенда в прокате стал хоррор М. Найта Шьямалана СТУК В ДВЕРЬ. Его касса сократилась на 61,1%. Это сопоставимо с цифрами ВРЕМЕНИ (-59,3%) и несколько больше, чем было у ВИЗИТА (-54,5%). Всего на счету фильма $23,4 млн.

13.02.2023 Автор: Максим Острый