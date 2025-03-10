Американская касса: лидером проката стал новый фильм от режиссера «Паразитов»

При внушительном бюджете в $118 млн фантастическая лента МИККИ 17 с Робертом Паттинсоном начала свой прокат с $19,1 млн. Оценка нового фильма Пона Джун-хо (ПАРАЗИТЫ, СКВОЗЬ СНЕГ) на CinemaScore составила B. $3 млн в США фильму принесли залы IMAX.

Опустившийся на вторую строчку кинокомикс КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР пополнил свой счет на $8,5 млн. Общая касса картины увеличилась до $177 млн.

Экшн ДЫХАНИЕ ШТОРМА потерял 46,5% от выручки первого уикенда. Всего на счету фильма после двух недель в прокате – $14,7 млн.

Четвертое место в чарте досталось фильму ужасов ОБЕЗЬЯНА. По итогам третьего уикенда лента заработала в общей сложности $31 млн.

Замкнула пятерку лидеров семейная лента ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3. За уикенд она заработала $3,9 млн, общая касса картины достигла $37 млн.

На волне интереса, вызванного вручением «Оскара», в десятку лучших вернулась АНОРА. За уикенд она смогла привлечь $1,9 млн, став в чарте седьмой. Общая касса ленты Шона Бейкера на данный момент составляет $18,4 млн.

С девятой позиции и $1,6 млн начал прокат новый проект компании Angel Studios RULE BREAKERS.

Замкнула десятку лидеров проката анимация НОЧЬ В ЗООПАРКЕ. За первый уикенд она освоила $1,1 млн.

За пределами топ-10 осталось фэнтези В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ. Фильм Пола У.С. Андерсона с Милой Йовович и Дейвом Батистой не сумел добиться существенного успеха, заработав за уикенд $1 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МИККИ 17

10.03.2025 Автор: Максим Острый