Американская касса: «Плохие парни до конца» возглавили прокат

Очевидный тренд на условное ретро в Голливуде продолжается. Сразу после возвращения старого доброго друга Гарфилда, на экраны с шумом и перестрелками ворвались ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА – лента начала прокат с $56 млн. Оценка новинки на CinemaScore составила A-, рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes – 97%.

Мультфильм ГАРФИЛД В КИНО на третьей неделе подвинулся на второе место чарта. Падение кассы составило 28,6%. Суммарные сборы в США достигли $68,6 млн.

$8 млн хватило комедии ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, чтобы сохранить позицию в тройке лидеров. Темпы сборов снизились на 23,8%. Сейчас в копилке режиссерской работы Джона Красински $93,5 млн.

С четвертой строчки стартовал фолк-хоррор СМОТРИТЕЛИ Ишаны Шьямалан, сумев заработать $7 млн. Не помогла новинке Дакота Фаннинг в главной роли: критики оценили «свежесть» картины всего на 29%, а зрители – на 52%. На CinemaScore фильм получил от аудитории и вовсе C-. При таком рейтинге на положительный сарафан ленте рассчитывать не приходится.

Замкнула пятерку лидеров ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО. К вечеру воскресенья общая касса проекта составила $150 млн.

Постапокалиптический экшн ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА Джорджа Миллера переместился на третьей неделе проката со второго места сразу на шестое и потерял 60,6% сборов. Суммарно проекту удалось собрать в США $58,7 млн.

Экшн-комедия КАСКАДЕРЫ с Райаном Гослингом по итогам уикенда увеличила свою общую американскую кассу до $85,1 млн. Ей досталось седьмое место рейтинга.

Строчки с восьмой по десятую занял очередной перевыпуск фэнтези-трилогии ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. В общей сложности фильмы Питера Джексона освоили за уикенд $6,2 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА

10.06.2024 Автор: Вероника Cкурихина