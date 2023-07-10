Американская касса: АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ стала лидером чарта

Хоррор АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ стартовал в американском прокате с $32,7 млн. Это превышает самые оптимистичные прогнозы экспертов, которые ожидали от картины максимум $27 млн.

56,1% от сборов стартового уикенда потерял ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ, не сумевший удержаться на вершине американского чарта. За уикенд картина освоила $26,5 млн, а по итогам десяти дней проката на ее счету $121 млн.

Замкнула тройку лидеров еще одна новинка, религиозная экшн-драма ЗВУК СВОБОДЫ, заработавшая на старте $18,2 млн.

На четвертой строчке чарта расположился мультфильм ЭЛМЕНТАРНО, пополнивший свой счет на $9,6 млн. Суммарная выручка работы студии Pixar достигла $109 млн.

Пятое место досталось еще одному мультфильму, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ ($8 млн). Его общая касса в США по итогам уикенда составила $358 млн.

Со скромных $5,9 млн и шестой позиции в чарте стартовала обладающая рейтингом R комедия БЕЗУМНАЯ ПОЕЗДОЧКА. Это ниже прогнозов специалистов, предполагавших, что касса фильма достигнет как минимум $7 млн.



Фото: кадр из фильма АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ

10.07.2023 Автор: Максим Острый