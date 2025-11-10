Американская касса: новый «Хищник» взбодрил прокат

Лидером минувшего уикенда в США стал фантастический фильм ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ. Картина Дэна Трахтенберга заработала $40 млн, что стало лучшим дебютом для 38-летней франшизы про инопланетного убийцу. Аналитики отмечают, что не видели такого в американском прокате с сентября: новинка не просто устанавливает рекорд, но и увеличивает свои сборы по ходу уикенда, заставляя индустрию все время поднимать прогноз – и все равно ошибиться (верхняя граница ожиданий экспертов составляла $30 млн). Зрители остались в восторге от увиденного: 5 баллов из 5 по опросам PostTrak и оценка A- по опросам CinemaScore, лучший показатель в истории франшизы.

Отличную стойкость в прокате демонстрирует романтическая драма СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ. Экранизация романа Колин Гувер потеряла всего 8,9% от кассы прошлого уикенда, добавив в свою копилку $7,1 млн. В пятницу у картины наблюдался прирост сборов по сравнению с прошлой неделей, который достиг внушительных 79%. Всего на счету у фильма за 17 дней накопилось $38,6 млн.

Неплохо держится и хоррор ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2, который записал на свой счет $5,3 млн при падении на 36,3%. Общая касса по итогам четырех уикендов достигла $70,1 млн.

Биографическая драма НЕФТЬ САРЫ стартовала с результатом $4,5 млн в 2410 кинотеатрах. Ориентированный преимущественно на религиозную аудиторию фильм получил превосходную оценку A+ по опросам CinemaScore.

Историческая драма НЮРНБЕРГ с Рами Малеком и Расселом Кроу собрала $4,1 млн. Опросы PostTrak дают новинке 5 баллов из 5, 76% зрителей готовы рекомендовать ленту к просмотру.

С восьмого места в таблице стартовал комедийный триллер УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ. Фильм с участием Дженнифер Лоуренс и Роберта Паттинсона заработал $2,8 млн. Посмотревшие картину зрители, заполняя анкету CinemaScore, поставили ей почти предельно низкую оценку D+. Рекомендовать к просмотру ленту готовы только 29% респондентов.

Фото: кадр из фильма ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ

