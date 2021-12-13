Американская касса: «Вестсайдская история» на вершине

В первые выходные мюзикл Стивена Спилберга ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ собрал $10,5 млн, что явно оказалось ниже ожиданий студии Disney для проекта с производственным бюджетом более $100 млн. Этот результат почти совпадает с показателем другого фильма, выпущенного ранее в 2021 году, мюзикла НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ — в первый уикенд тот заработал $11,5 млн при одновременном релизе в кинотеатрах и на HBO Max.

Мультфильм ЭНКАНТО освоил за третий уикенд $9,4 млн, падение составило 28%. Общая домашняя касса составляет $71,3 млн.

Проект ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ собрал $7,1 млн в четвертые выходные, что увеличило общую кассу до $112 млн. Падение относительно минувшего уикенда оказалось на уровне 38%. На четвертой строчке расположилась драма Ридли Скотта ДОМ GUCCI с $4 млн к концу воскресенья. Суммарные американские сборы картины составляют $41 млн.

Замыкает пятерку лидеров кинокомикс ВЕЧНЫЕ с кассой $3,1 млн к концу шестого уикенда. Всего проект вселенной Marvel в домашнем прокате собрал $161,2 млн.

13.12.2021 Автор: Виолетта Палий