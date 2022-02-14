Американская касса: «Смерть на Ниле» возглавила прокат

Экранизация одноименного романа Агаты Кристи СМЕРТЬ НА НИЛЕ собрала в премьерный уикенд $12,8 млн, что позволило ей стать лидером проката. При этом ее результат оказался ниже того же показателя ДОМА GUCCI Ридли Скотта ($14,4 млн, падение составило 13%), а первая часть франшизы Кенната Брана УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ собрала на старте в 2,2 раза больше — $28,6 млн.

Комедийный боевик ЧУДАКИ НАВСЕГДА заработал во вторые выходные $8 млн (-65%), общая касса теперь составляет $37,6 млн.

В то же время романтическая комедия ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном, которая также доступна на видеосервисе Peacock в премиальном формате, занимает третье место с $8 млн на старте.

Боевик ИГРА ТЕНЕЙ с Лиамом Нисоном собрал $3,6 млн в премьерные выходные. Похожие результаты показывали предыдущие фильмы с участием Нисона — ЧЕСТНЫЙ ВОР ($4,1 млн) и ЗАСТУПНИК ($3,1 млн),

На следующей неделе кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ обойдет АВАТАР Джеймса Кэмерона ($760,5 млн) — по итогам девятого уикенда релиз суммарно заработал $759 млн, за минувший уикенд — $7,1 млн. На данный момент фильм с Томом Холландом в главной роли является четвертым самым кассовым релизом в домашнем прокате.

14.02.2022 Автор: Виолетта Палий