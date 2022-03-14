Американская касса: «Бэтмен» продолжает лидировать

Кинокомикс БЭТМЕН заработал во второй уикенд $66 млн (-51%). Теперь суммарная американская касса фильма составляет $238 млн. Следом идет боевик АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ с $9,2 млн (-17%) и общими домашними сборами $113 млн по итогам четвертого уикенда. Прямая трансляция концерта BTS PERMISSION TO DANCE, которая прошла в прошлую субботу, заняла третью строчку чарта с $6,8 млн.

Приключенческая комедия ЛУЛУ И БРИГГС собрала в свой четвертый уикенд $5,3 млн. Теперь общие американские сборы проекта составляют $47,8 млн.

Фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ с Томом Холландом в главной роли к концу воскресенья заработал $792 млн, в 13-й уикенд кинокомикс собрал еще $4 млн.

Суммарная касса минувшего уикенда американского проката $106 млн, что на 50% меньше, чем в аналогичные выходные 2019 года. Тогда состоялась премьера кинокомикса КАПИТАН МАРВЕЛ, и общие сборы уикенда составили $210 млн.

14.03.2022 Автор: Виолетта Палий