Американская касса: четвертая «Кунг-фу панда» стала лидером проката

Мультфильм КУНГ-ФУ ПАНДА 4 за первый уикенд смог заработать $58,3 млн, что превышает самые оптимистичные прогнозы экспертов. Новинка почти повторила стартовые показатели первой части франшизы ($60,2 млн) и заметно опередила сиквел и триквел ($47,6 млн и $41,2 млн соответственно). Оценка картины на CinemaScore достигла A-, 80% отзывов на PostTrak носят позитивный характер.

На второе место сместилась фантастика ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ, заработавшая за уикенд $46 млн. Падение ее сборов составило 44,2%, что мягче показателей первой части саги (-62,4%). Всего в копилке ленты уже $157 млн.

Замкнула тройку лидеров проката еще одна новинка – триллер студии Blumhouse ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ. За первый уикенд картина освоила $10 млн, что соответствует наиболее осторожным прогнозам экспертов. Проект получил лишь C+ на CinemaScore, а доля позитивных отзывов на PostTrak составила только 57%.

С четвертой строчки бокс-офиса и $7,6 млн стартовала биографическая драма КАБРИНИ. Аналитики ожидали, что лента освоит максимум $6 млн за уикенд. Оценка фильма на CinemaScore составила A, рейтинг одобрения на PostTrak – 94%.

Место в пятерке лидеров проката сохранила драма БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ. За уикенд она освоила $4,1 млн, ее общая выручка выросла до $89,3 млн.

В десятку лучших смогла попасть еще одна новинка – картина ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО РАЗ. Китайское драмеди можно было посмотреть в 200 кинотеатрах, за уикенд оно освоило $0,8 млн.

Среди премьер ограниченного проката можно отметить криминальную мелодраму ЛЮБОВЬ ИСТЕКАЕТ КРОВЬЮ. Фильм с Кэти М. О’Брайан и Кристен Стюарт в главных ролях лишь на 5 экранах заработал $167 тысяч. На следующей неделе его роспись должна увеличиться до 1200 площадок.

Фото: кадр из фильма КУНГ-ФУ ПАНДА 4

11.03.2024 Автор: Максим Острый