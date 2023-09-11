Американская касса: сиквел «Проклятия монахини» возглавил прокат

Новым лидером американского кинопроката стал хоррор ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2, заработавший за первый уикенд $32,6 млн. Это уступает показателям первой части франшизы. Оценка фильма на CinemaScore составляет умеренное C+.

Боевик ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3 опустился на вторую строчку чарта, потеряв 65% от кассы прошлой недели. За уикенд холдовер освоил $12,1 млн, всего в его копилке $61,9 млн.

Замкнула тройку лидеров комедия МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 3, чья касса за уикенд составила $10 млн.

Неплохой результат смог показать на старте индийский СОЛДАТ, заработавший лишь на 813 площадках за три дня $6,2 млн.

Пятым самым кассовым фильмом уикенда стала БАРБИ, освоившая еще $5,9 млн. Всего в США фильм заработал уже $620 млн.

Фото: кадр из фильма ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2

11.09.2023 Автор: Илья Кувшинов