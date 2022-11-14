Американская касса: «Черная пантера: Ваканда навсегда» стартует хуже первой части

Кинокомикс ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВСЕГДА стартовала с результатом $180 млн при прогнозируемых $175 млн. Это третий старт с начала пандемии после ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ ($260 млн) и ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ ($187 млн). Старт также оказался хуже результата первой ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ ($202 млн), вышедшей в прокат в феврале 2018 года.

Кинокомикс ЧЕРНЫЙ АДАМ заработал к концу четвертого уикенда $8,6 млн (-53%), увеличив свою кассу до $151 млн.

Мелодрама БИЛЕТ В РАЙ собрала дополнительно $6,1 млн. За четыре недели проката релиз заработал $56,5 млн.

Мягкое падение сборов на 5% показал фэнтези-мюзикл LYLE, LYLE, CROCODILE. Релиз собрал еще $3,2 млн, и теперь домашняя касса проекта составлет $40,8 млн.

Хоррор SMILE пополнил свой счет на $2,3 млн, доведя кассу до отметки в $102 млн.

14.11.2022 Автор: Виолетта Палий