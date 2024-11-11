Американская касса: новый «Веном» лидирует третью неделю подряд

В уикенд после выборов президента и накануне Дня ветеранов лидером американского проката остался ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ. За три дня он пополнил свой счет на $16,2 млн, и теперь в его копилке $115 млн.

Религиозная фантастическая комедия ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СВЕТЕ стартовала со второй строчки чарта. Касса ленты к вечеру воскресенья составила $11,1 млн. Новинка явно пришлась по душе как своей целевой аудитории (A на CinemaScore), так и критикам (89% на Rotten Tomatoes).

С третьей строчки чарта, совсем немного уступив в борьбе за серебро, стартовал хоррор ЕРЕТИК. Его результат составил $11 млн. Рейтинг «свежести» фильма от критиков на Rotten Tomatoes достигает 92%, оценка от зрителей на CinemaScore – C+.

На четвертую строчку опустился холдовер ДИКИЙ РОБОТ. Его выручка за уикенд достигла $6,7 млн, общие сборы выросли до $131 млн.

Замкнул пятерку лучших хоррор УЛЫБКА 2. В его копилке к вечеру воскресенья было $60,5 млн.

Шестая строчка бокс-офиса досталась триллеру КОНКЛАВ. За уикенд фильм с Рэйфом Файнсом смог заработать $4,1 млн, всего в его активе после трех недель в кинотеатрах – $21,5 млн.

На своем втором уикенде драма Роберта Земекиса ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ заняла восьмое место в чарте с $2,4 млн. Общая касса картины достигла $9,5 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ

11.11.2024 Автор: Максим Острый