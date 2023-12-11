Американская касса: «Мальчик и птица» возглавил прокат

Анимационный фильм МАЛЬЧИК И ПТИЦА заработал за первый уикенд $10,4 млн, а с учетом превью в его копилке к вечеру воскресенья было $12,8 млн. Новинка существенно опередила показатели лент РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ ($3,6 млн за первый уикенд) и СУДЗУМЭ, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ДВЕРИ ($5 млн), но не смогла повторить результат аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ», начинавшего прокат с $21,2 млн. Стоит отметить, что это первый случай в истории, когда оригинальное аниме возглавило американский бокс-офис. Оценка картины на CinemaScore составила A-. 80% ее зрителей были в возрасте от 18-ти до 34 лет, а 44% – от 25-ти до 34 лет. $2,4 млн новинке принесли залы IMAX.

Второе место в чарте вновь досталось фантастике ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ПЕВЧИХ ПТИЦАХ И ЗМЕЯХ , пополнившей копилку на $9,4 млн. Всего на ее счету $136 млн.

Сохранил место в тройке лидеров еще один японский релиз – ГОДЗИЛЛА: МИНУС ОДИН. Падение сборов фантастической ленты составило минимальные 26,9%. Общая касса фильма достигла $25,3 млн, что является самым успешным результатом среди игровых японских проектов в американском прокате.

На четвертом месте вновь расположился мультфильм ТРОЛЛИ 3, чья выручка за уикенд составила $6,2 млн. Всего в копилке проекта $83,1 млн.

Замкнул пятерку лидеров анимационный релиз ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ, доведший свою кассу до $49,4 млн.

Сразу на шестое место опустился лидер прошлой недели, документальный фильм-концерт RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ. Холдовер потерял 77,1% от выручки первого уикенда. Общая касса ленты достигла $28,1 млн.

Еще одной новинкой недели, попавшей в топ-10, стал проект WAITRESS: THE MUSICAL. Киноремейк одноименной театральной постановки на 1214 площадках привлек за уикенд $2,3 млн.

Индийский экшн ЖИВОТНОЕ потерял 65,1% сборов первого уикенда. В общей сложности холдовер заработал в США уже $11,6 млн.

Замкнула десятку лучших религиозная фантастика THE SHIFT, заработавшая за уикенд $2,2 млн. Общая выручка картины достигла $8,5 млн.

В ограниченный прокат на минувшей неделе вышел новый фильм Йоргоса Лантимоса БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ. В девяти кинотеатрах фантастическая мелодрама с Эммой Стоун в главной роли заработала $0,6 млн. Ее оценка на CinemaScore составила A-, 56% ее зрителей были мужчинами.

Фото: кадр из фильма МАЛЬЧИК И ПТИЦА

11.12.2023 Автор: Максим Острый