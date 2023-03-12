Американская касса: «Крик 6» установил рекорд франшизы

На североамериканском рынке фильм КРИК 6 собрал $44,5 млн в первый уикенд, что стало лучшим стартом для знаменитой франшизы слэшеров от Paramount и Spyglass Media.

Последний фильм серии, КРИК 5, выпущенный в январе 2022 года, собрал в США и Канаде $30 млн за первую неделю работы, что стало впечатляющим показателем для эпохи пандемии. Самый крупный старт франшизы в Северной Америке принадлежит КРИКУ 3 2000 года ($34,7 млн без поправки на инфляцию).

Хоррор получил зрительскую оценку B+ на портале CinemaScore. У КРИКА 6 хорошие отзывы — его поддержали кинозрители в возрасте от 18 до 34 лет (71%).

Картина возглавила чарты Северной Америки по кассовым сборам, обогнав двух других новичков: научно-фантастический триллер Sony 65 и комедию Focus Features ЧЕМПИОНЫ. Тем не менее, вторую строчку сборов в Северной Америке занимает КРИД 3 Майкла Б. Джордана. На втором уикенде спортивная драма сумела заработать $27,2 млн в 4007 кинотеатрах. Падение составило 53%. В общей сложности картина на местном рынке сумела заработать $101,4 млн.

Картина о динозаврах 65 с Адамом Драйвером стартовала третьей, собрав $12,3 млн в 3405 кинотеатрах. Фильм выступил выше ожиданий, при том, что доисторический боевик и КРИК 6 работают для одной аудитории.

Холдовер Marvel/Disney ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ занял 4-е место с $7 млн, общая сумма американских сборов составила $198 млн. КОКАИНОВЫЙ МЕДВЕДЬ замкнул пятерку лидеров, заработав на минувшем, третьем для себя уикенде, $6,2 млн. Общие сборы в Северной Америке составили $51,7 млн.

Третья главная новинка недели, ЧЕМПИОНЫ с Вуди Харрельсоном в главной роли, заняла шестое место со сборами $5,2 млн в 3030 кинотеатрах.

12.03.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов