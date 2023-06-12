Американская касса: «Трансформеры: Восхождение Звероботов» возглавили чарт

Новым лидером кинопроката США и Канады стала седьмая часть франшизы «Трансформеры». ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ от Paramount/Skydance/Hasbro сумело освоить в первую неделю работы $60,5 млн, выступив лучше БАМБЛБИ и ПОСЛЕДНЕГО РЫЦАРЯ.

С небольшим отставанием второе место занял мультфильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ, заработавший на втором уикенде $55,4 млн. Общие домашние сборы картины превысили $225 млн.

Третье место у РУСАЛОЧКИ. За третий уикенд фильм освоил $22,8 млн, его общая касса выросла до $228 млн.

Четвертое место удерживает триквел СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ. Холдовер находится в прокате уже шесть недель. На минувшем уикенде он пополнил свою копилку еще на $7 млн, доведя общие сборы до планки в $335 млн.

Экранизация рассказа Стивена Кинга, хоррор БУГИМЕН, замкнула пятерку. На второй неделе работы картина привлекла $6,9 млн, общий счет достиг $24,7 млн.

Шестая строчка за ФОРСАЖЕМ 10. «Семейный» экшн освоил за минувшие четыре дня $5,2 млн, а по итогам четырех недель в прокате — $138 млн.

БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО пришли седьмыми. Картина собрала $2,1 млн. В настоящий момент адаптация серии видеоигр Nintendo заработала в США уже $570 млн.

На восьмом месте расположилась комедия УИКЕНД С БАТЕЙ, заработавшая $850 тыс, общие сборы фильма с Робертом де Ниро превысили $10 млн. Девятой стала еще одна комедия — МАШИНА с $575 тыс.

Замкнула десятку американского проката независимая драма ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ, получившая лестные отзывы на Санденсе и Берлинском кинофестивале этой зимой. На старте широкого проката (первую неделю лента шла всего в четырех кинотеатрах) она освоила $520 тыс.

Фото: кадр из фильма ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ

12.06.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов