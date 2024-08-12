Американская касса: «Дэдпул и Росомаха» сохраняет лидерство третью неделю подряд

Снижение сборов холдовера ДЭПДПУЛ И РОСОМАХА на третьей неделе проката составило 44%, касса проекта выросла на $54,2 млн, до $494 млн. Это выше итоговых цифр триквела ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА ($409 млн) и таких кинокомиксов, как ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА ($391 млн) и ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ ($454 млн).

Со второй строчки и $50 млн стартовала мелодрама ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС. Оценка картины с Блейк Лайвли на CinemaScore составила A-. Сразу 84% ее аудитории были женщинами, 60% – в возрасте от 18 до 34 лет.

Место в тройке лидеров сохранил остросюжетный СМЕРЧ 2, пополнивший свой счет на $15 млн. Всего в активе проекта – $222 млн.

Ни звездный актерский состав во главе с Кейт Бланшетт, ни бренд в названии не помогли экранизации одноименной видеоигры БОРДЕРЛЕНДС. Лента стартовала с $8,8 млн и четвертого места в чарте. Оценка от зрителей на CinemaScore составила лишь D+.

Замкнул первую пятерку мультфильм ГАДКИЙ Я 4, потерявший 30,2% от кассы предыдущего уикенда. Его общая выручка выросла до $330 млн.

Падение сборов триллера ЛОВУШКА составило 56,5%. Всего на счету ленты – $28,7 млн.

Сборы фэнтези ГАРОЛЬД И ВОЛШЕБНЫЙ МЕЛОК на втором уикенде снизились на 48,4%. Суммарная касса релиза выросла до $12,9 млн.

Еще одной новинкой недели, сумевшей попасть в топ-10, стал хоррор КУКУШКА. $3 млн оказалось достаточно, чтобы занять девятую строчку чарта. Фильм ужасов с Хантер Шафер и Дэном Стивенсом в главных ролях добился оценки C+ на CinemaScore.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

12.08.2024 Автор: Максим Острый