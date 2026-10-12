Американская касса: «Социальная расплата» не оправдала ожиданий

Лидером североамериканского проката стала ЧУЖАЯ МАМА, хоррор о сверхъестественном от Universal и Blumhouse. Фильм с Джессикой Честейн заработал $27,5 млн в 3365 кинотеатрах, превысив ожидания рынка. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составил всего 19%, а зрительская оценка CinemaScore оказалась на очень низком уровне D+. Умеренная стоимость производства снижает финансовые риски, но крайне негативная реакция зрителей может привести к резкому падению сборов уже на следующей неделе.

На второе место опустился психологический триллер ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ВЕРИТИ с Энн Хэтэуэй и Дакотой Джонсон. Во второй уикенд фильм собрал $11,5 млн, потеряв 64% относительно дебюта. При этом совокупные сборы в Северной Америке достигли $53,9 млн, а мировые превысили $80 млн при бюджете $40 млн.

Третью строчку занял хоррор ОБИТЕЛЬ ЗЛА. В четвертый уикенд проект освоил $8,4 млн. Североамериканские сборы достигли $138,5 млн.

Четвертым стало приключенческое кино о выживании СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ с Брэдом Питтом. В третий уикенд фильм заработал $7,1 млн в 3365 кинотеатрах. Общая касса в Северной Америке достигла $49,7 млн, мировая – $131,3 млн.

На пятом месте расположилась новинка СОЦИАЛЬНАЯ РАСПЛАТА – драма Аарона Соркина о внутренних практиках Facebook*. Фильм собрал $5,5 млн. Критики оценили ленту на 54% на Rotten Tomatoes, а зрительская оценка CinemaScore составила B-.

На восьмую строчку опустилась сатирическая комедия с Томом Крузом ДИГГЕР. Во второй уикенд картина прибавила к кассе $3,2 млн, потеряв 60% относительно дебюта, что не так уж и много, учитывая полярные отзывы. Североамериканские сборы достигли $14,4 млн. На фоне слабого старта ленту публично поддержали Энн Хэтэуэй, Джейн Фонда, Гильермо дель Торо и Мэнди Патинкин, призвавшие зрителей дать фильму шанс. Однако подобная поддержка пока не отражается на кассе.

Девятое место занял новый вестерн АНГЕЛ И ЗЛОДЕЙ с Томми Ли Джонсом и Закари Ливаем. Проект собрал около $2,1 млн в 2263 кинотеатрах, продемонстрировав худшую наработку в топ-10. Кассовый результат сопровождается сдержанным приемом: рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 23%, хотя зрительская оценка CinemaScore заметно выше – B+.

В отсутствие большого числа новинок в топ-10 вернулся исторический блокбастер ОДИССЕЯ. Картина Кристофера Нолана добавила к своим капиталам ровно $2 млн, что на 54% больше предыдущего уикенда. Американская касса одного из главных хитов 2026 года достигла $623 млн.

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По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма СОЦИАЛЬНАЯ РАСПЛАТА

12.10.2026 Автор: Дмитрий Некрасов