Американская касса: мультфильм «Большой красный пес Клиффорд» заработал выше прогнозов

Из-за плохих отзывов критиков и зрителей о фильме Marvel ВЕЧНЫЕ сборы проекта обвалились на 61% по сравнению с премьерными выходными. За второй уикенд проект заработал $27,5 млн. Спустя десять дней в прокате фильм Хлои Чжао собрал в домашнем прокате $118,8 млн.

Проект БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД превзошел студийные и отраслевые прогнозы в $15-17 млн, несмотря на его доступность на Paramount+. Анимационный фильм заработал на старте $16 млн, а за пять дней (домашний прокат стартовал 10 ноября) — $22 млн.

На третьем месте после четырех недель в прокате расположилась ДЮНА. Всего за минувший уикенд проект Дени Вильнёва заработал $5,5 млн, общая касса в американском прокате составляет $93,1 млн.

Следом идет НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, которому по итогам шестого уикенда покорилась отметка в $150,5 млн. На этих выходных шпионский боевик заработал $4,6 млн.

Замыкает тройку лидеров ВЕНОМ 2, преодолевший рубеж в $200 млн и собравший на данный момент суммарно $202,7 млн. За минувшие выходные кинокомикс заработал $4 млн с падением на 10%.

15.11.2021 Автор: Виолетта Палий