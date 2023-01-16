Американская касса: «Аватар: Путь воды» остается на первой строчке

АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ заработал в свой пятый уикенд еще $31,1 млн, а за четыре дня расширенного уикенда Дня Мартина Лютера Кинга касса может пополниться на $38,5 млн. Общие сборы фильма составят порядка $570 млн.

Фильм ужасов M3ГАН собрал $17,9 млн за три дня, за четыре дня релиз заработает $21,2 млн. Сборы проекта за две недели проката окажутся на уровне $60 млн.

Анимационный проект КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ пополнил свою копилку на $13,4 млн (-1%) за стандартные выходные и на $17,3 млн за четырехдневку. Теперь сборы фильма достигли отметки $110 млн.

Драма МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД с Томом Хэнксом заработала еще $12,6 млн за выходные, с учетом праздничных дней релиз соберет $15 млн. Суммарная касса фильма перевалила за $20 млн, составив $21,2 млн.

Боевик КРУШЕНИЕ с Джерардом Батлером в главной роли стартовал выше ожиданий, заработав за три дня $10 млн, за расширенные выходные — $11,6 млн.

16.01.2023 Автор: Виолетта Палий