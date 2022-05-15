Американская касса: сборы «Доктора Стрэнджа» обвалились во второй уикенд на 67%

ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ заработал во второй прокатный уикенд $61 млн, что оказалось на 67% меньше его стартового результата. Аналогичное падение показывали кинокомиксы ЧЕРНАЯ ВДОВА (-67,8%) и ЧЕЛОВЕК ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (-67,5%). Такой обвал можно связать с не самым лучшим сарафаном проекта. Американская касса сиквела ДОКТОРА СТРЭНДЖА на данный момент составляет $291 млн, и это больше, чем оригинальный фильм смог заработать за все время домашнего проката ($232 млн).

Мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ, который вновь занял вторую строчку чарта, собрал еще $6,9 млн. Теперь американские сборы проекта составляют $66,2 млн.

СОНИК 2 В КИНО записал на свой счет еще $4,5 млн. По итогам шести уикендов в домашнем прокате фильм заработал $175 млн.

На четвертом месте расположилась новинка уикенда, фильм ужасов ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ ВЗГЛЯДОМ. Релиз смог заработать за три дня проката лишь $3,8 млн.

Фильм ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ по-прежнему замыкает пятерку лидеров: в свой восьмой уикенд проект собрал еще $3,3 млн (-6%), что увеличивает его сборы до $47,1 млн. Пока что релиз является третьим проектом компании А24 по сборам в домашнем прокате: первую строчку занимают НЕОГРАНЕННЫЕ АЛМАЗЫ ($50 млн) и ЛЕДИ БЕРД ($48,9 млн).

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА заработали $2,4 млн, и теперь американская касса проекта составляет $90 млн.

15.05.2022 Автор: Виолетта Палий