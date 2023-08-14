Американская касса: «Барби» продолжает ставить рекорды

Четвертую неделю подряд лидером американского проката остается БАРБИ. Падение ее сборов составило умеренные 36,4%, общая выручка достигла $526 млн. Таким образом картина Греты Гервиг стала самым кассовым проектом в истории проката США, снятым женщиной-режиссером.

На вторую строчку рейтинга вернулся байопик ОППЕНГЕЙМЕР, потерявший 35,4% от кассы прошлой недели. Теперь в его активе – $264 млн.

Замкнул тройку лидеров мультфильм ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ, освоивший $15,8 млн за уикенд. Всего в его копилке – $72,8 млн

Касса экшн-хоррора МЕГ 2: БЕЗДНА сократилась на второй неделе проката на 57,7%, что позволило картине занять четвертое место. Общие сборы фильма Бена Уитли выросли до $54,1 млн.

Единственной новинкой, попавшей в первую десятку, стал хоррор ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «ДЕМЕТРА». Лента стартовала с пятого места в чарте и $6,5 млн.

ФОТО: кадр из фильма БАРБИ

14.08.2023 Автор: Илья Кувшинов