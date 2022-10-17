Американская касса: Halloween Ends стартует ниже ожиданий

Фильм ужасов HALLOWEEN ENDS заработал на старте $41,2 млн. Этот результат оказался меньше сборов хоррора ХЭЛЛОУИН: УБИВАЕТ в премьерный уикенд ($49,4 млн), а также значительно ниже старта первой части ХЭЛЛОУИН ($76,2 млн).

Хоррор SMILE показал падение на 33%, собрав дополнительно $12,4 млн. Теперь его касса составляет $71,1 млн.

Фэнтези-мюзикл LYLE, LYLE, CROCODILE достиг отметки сборов $22,7 млн, заработав лишь $7,4 млн в минувший уикенд.

Исторический экшн THE WOMAN KING остался на четвертой строчке с $3,7 млн по итогам концу уикенда. Общие американские сборы проекта составляют $59,7 млн.

На пятой месте рейтинга расположился детектив AMSTERDAM с $2,9 млн за выходные, увеличивший свою кассу до $12 млн.

Суммарные сборы минувшего уикенда в США оказалась на уровне $79 млн, что на 27% меньше сборов аналогичных выходных 2021 года.

17.10.2022 Автор: Виолетта Палий