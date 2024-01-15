Американская касса: лидером проката стал музыкальный ремейк «Дрянных девчонок»

Музыкальная комедия, ремейк одноименного фильма 2004 года ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ начала прокат с $28 млн. С учетом праздничного понедельника ее выручка должна достичь $32 млн, что вполне вписывается в прогнозы экспертов. 60% зрителей ленты были моложе 25 лет. Доля женщин среди аудитории достигла 75%. Оценка релиза на CinemaScore составила B+.

На втором месте в чарте расположилась еще одна новинка, боевик ПЧЕЛОВОД с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. За три дня касса картины составила $16,8 млн, за четыре она приблизится к $19,2 млн. Картина уже улучшила итоговый результат НЕУДЕРЖИМЫХ 4 ($16,7 млн) и в два раза обогнала стартовые цифры ГНЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ($8,3 млн). Оценка проекта на CinemaScore составила B+.

Замкнул тройку лидеров мюзикл ВОНКА. На пятом уикенде падение его сборов составило умеренные 40,5%, общая касса достигла $176 млн.

Лишь на 28,8% сократилась выручка комедии КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ. На счету проекта $55,2 млн.

Пятая строчка досталась мультфильму МИГРАЦИЯ, который смог освоить уже $85,8 млн.

На седьмое место в рейтинге опустился хоррор ПРОКЛЯТЫЕ ВОДЫ, потерявший сразу 60,5% от выручки первого уикенда. Общая выручка картины составила к вечеру воскресенья лишь $19,2 млн.

На девятом месте и с $2,6 млн дебютировала сатирическая религиозная лента КНИГА КЛАРЕНСА. Картина в силу сложного жанра и неоднозначного сюжета не смогла привлечь традиционную для подобных релизов аудиторию.

Фото: кадр из фильма ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ

15.01.2024 Автор: Максим Острый