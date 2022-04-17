Американская касса: новые «Фантастические твари» выступили ниже ожиданий

Проект ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА собрали по итогам премьерного уикенда лишь $43 млн, что является худшим результатом среди фильмов и спин-оффов по вселенной Гарри Поттера. Этот результат оказался на 44% меньше, чем у первой части ФАНТИСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ ($74,4 млн), и на 31% ниже старта второй части, фильма ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА ($62,1 млн). Ожидания по сборам проекта были на уровне $50 млн. Теперь выход четвертой и пятой частей франшизы находится под большим вопросом.

Следом идет проект СОНИК 2 В КИНО, который в свой второй уикенд обвалился на 58%. За минувшие выходные релиз заработал $30 млн, что увеличило его американскую кассу до $119 млн.

Замыкает тройку лидеров комедийный боевик ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД с $6,5 млн за четвертый уикенд и суммарными домашними сборами в $78,5 млн.

Фантастическая комедия ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ смогла подняться относительно прошлого уикенда на четвертую строчку чарта, а также показать прирост сборов на 1%. Картина дополнительно заработала $6,1 млн, и теперь ее сборы оказались на уровне $17 млн.

Драма ОТЕЦ СТЮ с Марком Уолбергом в главной роли стартовала с $5,6 млн за уикенд. За пять дней проката фильм собрал $8 млн.

Кинокомикс БЭТМЕН собрал в американском прокате $365 млн. Уже 18 апреля релиз станет доступен на видеосервисе HBO Max.

17.04.2022 Автор: Виолетта Палий