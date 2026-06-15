Американская касса: новый фильм Стивена Спилберга показал пятый старт за всю карьеру режиссера

Фантастический триллер Стивена Спилберга ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ стартовал лучше ожиданий рынка. Аналитики прогнозировали около $35 млн, однако картина собрала $44 млн в 3824 кинотеатрах. Для самого Спилберга это пятый лучший старт в США за всю карьеру и лучший дебют оригинального, не основанного на существующей франшизе проекта в истории его компании Amblin. Производственный бюджет составил $115 млн, еще около $80 млн было потрачено на маркетинг. Для выхода в прибыль релизу потребуется примерно $300 млн мировых сборов. Критики встретили ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ положительно: 81% на Rotten Tomatoes. Реакция зрителей оказалась более сдержанной – CinemaScore поставил триллеру оценку B.

Главная сенсация года – хоррор ОБСЕССИЯ – продолжает переписывать рекорды. В пятый уикенд проката фильм заработал еще $19 млн, потеряв лишь 25% относительно прошлой недели. Особенно примечательно другое достижение: четыре уикенда подряд картина собирает больше, чем в дебютные выходные ($17,2 млн). Подобные случаи в современном прокате крайне редки. Североамериканские сборы достигли $188 млн. Для дистрибьютора Focus Features фильм уже стал самым кассовым релизом за всю историю компании.

После мощного старта пародийная комедия ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 6 столкнулась с резким падением. Во второй уикенд она потеряла 73% сборов и опустилась на третью строчку чарта, заработав $14,5 млн. Тем не менее финансовое положение проекта остается комфортным: при бюджете всего $30 млн картина уже собрала $84,6 млн в США.

Еще один хоррор-хит от автора, пришедшего из YouTube, продолжает успешный прокат. В третий уикенд фильм ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ заработал $11,3 млн, снизив цифры на 57%. Общие сборы в США достигли $160 млн. Для студии A24 картина уже стала самым кассовым проектом за всю историю компании.

Самое болезненное падение среди крупнобюджетных тайтлов понесли ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ. Во второй уикенд экранизация культовой игрушечной франшизы Mattel потеряла 71% сборов и опустилась на пятую строчку с $8,7 млн. На данный момент фильм заработал лишь $46,7 млн в США и чуть более $70 млн по миру при бюджете, близком к $200 млн.

Боевик режиссера Кэндзи Танигаки ЖИВАЯ ЯРОСТЬ (в России с 9 июля, KAP) стартовал с восьмой строчки. Гонконгский фильм, снятый на английском языке, вышел в 1251 кинотеатре и заработал $2,75 млн за первый уикенд. У новинки одновременно почти безупречный рейтинг критиков (97% на Rotten Tomatoes) и высокая оценка от зрителей А, по опросам CinemaScore.

Пародийная комедия Адама Шенкмана ОСТАНОВИТЕ! ЭТОТ! ПОЕЗД! дебютировала с результатом $2 млн в 1161 кинотеатре. Картина ориентирована прежде всего на поклонников франшизы RuPaul's Drag Race, что делает ее типичным нишевым релизом с ограниченным потенциалом, но высокой лояльностью целевой аудитории.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ

15.06.2026 Автор: Дмитрий Некрасов