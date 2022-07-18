Американская касса: сборы фильма «Тор: Любовь и гром» обвалились почти на 70%

Кинокомикс ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ во второй прокатный уикенд заработал $46 млн (-68%), увеличив общую домашнюю кассу до $233 млн. Такое падение сборов относительно премьерных выходных оказалось близким к результату ДОКТОРА СТРЭНДЖА: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ (-67%) и ЧЕРНОЙ ВДОВЫ (-68%).

Анимационный проект МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ собрал дополнительно $26 млн. Теперь сборы проекта составляют $262 млн.

Замыкает тройку лидеров триллер ТАМ, ГДЕ РАКИ ПОЮТ, стартовавший с $17 млн по итогам уикенда при прогнозируемых $9-10 млн.

Боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК заработал еще $12 млн, что позволило проекту суммарно собрать $617 млн.

Пятую строчку занял байопик ЭЛВИС с $7,6 млн за минувшие выходные. Теперь на счету релиза $106 млн.

18.07.2022 Автор: Виолетта Палий