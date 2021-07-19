Американская касса: «Космический джем» захватывает лидерскую позицию

Анимационно-игровой фильм КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ за три дня проката показал лучший старт за время пандемии для семейного релиза — ему удалось заработать $31,65 млн. Это также лучший результат для компании Warner Bros. в коронавирусную эпоху: например, старт ГОДЗИЛЛЫ ПРОТИВ КОНГА оказался на уровне $31,625 млн.
Сборы ЧЕРНОЙ ВДОВЫ со Скарлетт Йоханссон в главной роли упали на 67% по сравнению с прошлой неделей до $26,25 млн, что является самым внушительным падением второго уикенда среди фильмов Marvel. Ранее худший результат показал ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА (-62%). Связывают такое падение с одновременным выходом картины в кинотеатрах и на стриминге Disney+. За десять дней кинокомикс заработал $132 млн.
Sony также сообщает, что фильм КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ заработал $8,8 млн за свой стартовый уикенд. Четвертое место по кассовым сборам за выходные занимает ФОРСАЖ 9 — его копилка пополнилась на $7,6 млн, а суммарные сборы составляют $154,8 млн за четыре недели проката.
Замыкает пятерку лидеров БОСС-МОЛОКОСОС 2. Его сборы за уикенд составили $4,7 млн с падением на 47%, что увеличивает его общую кассу до $44,6 млн за три недели в кинотеатрах.
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