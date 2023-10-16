Американская касса: фильм-концерт Тейлор Свифт возглавил прокат

Фильм-концерт TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR смог привлечь порядка $96 млн (из них $11,1 млн – в залах IMAX), что намного опережает ближайших конкурентов в подобном формате – картины ДЖАСТИН БИБЕР: НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА ($73 млн) и МАЙКЛ ДЖЕКСОН: ВОТ И ВСЕ ($72 млн). Если же сравнивать ленту с другими блокбастерами этого года, то концерту Тейлор Свифт удалось показать шестой старт среди них. Впереди такие ленты, как БАРБИ ($162 млн) и БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО ($146,3 млн).

Среди премьер желающих конкурировать с музыкальной лентой не нашлось – других новинок в топ-10 бокс-офиса США не представлено.

Лучшим среди холдоверов стал хоррор ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ. Падение его сборов по сравнению со стартовым уикендом составило 58,5%. Общая выручка проекта увеличилась до $44,9 млн.

Замкнул тройку лидеров мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ. После трех недель проката в его копилке $49,9 млн.

Четвертая строчка в чарте досталась хоррору ПИЛА 10. Падение его кассы составило умеренные 27,3%. Общая выручка достигла $41,4 млн.

На пятом месте расположилась фантастика СОЗДАТЕЛЬ. Ее касса снизилась на 31,3%, тотал сборов добрался до отметки в $32,4 млн.

Фото: кадр из фильма TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR

16.10.2023 Автор: Илья Кувшинов