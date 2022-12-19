Американская касса: «Аватар: Путь воды» стартовал ниже ожиданий

АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ за первый уикенд в американском прокате заработал $134 млн – это несколько ниже ожиданий экспертов, прогнозировавших фильму кассу в диапазоне от $145 млн до $179 млн. Вместе с БЭТМЕНОМ лента делит пятую строчку в чарте лучших стартов 2022 года. Новинка уступила таким проектам, как ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ ($144 млн), ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ ($187 млн) и МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО ($145 млн). В то же время лента почти в два раза обошла первую часть франшизы, в свое время заработавшую за первый уикенд $77 млн. Также новый АВАТАР стал первым фильмом в карьере Джеймса Кэмерона, преодолевшего за один уикенд отметку в $100 млн. Отметим, что у ПУТИ ВОДЫ впереди свободный от конкурентов горизонт и прекрасно складывающийся «сарафан» – оценка A на CinemaScore и 91% одобрения на PostTrak. На залы IMAX пришлось 12% домашней кассы сиквела, или $16,5 млн. 56% зрителей картины были мужчинами, 60% – в возрасте старше 25 лет.

Второе место в чарте на минувшей неделе досталось остросюжетной картине ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ, потерявшей умеренные 35,6% от выручки предыдущего уикенда и пополнившей свою копилку на $5,6 млн. Всего в ее активе $35 млн.

С появлением мощнейшего конкурента на третью строчку сместился кинокомикс ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ. Его касса в американском прокате добралась до $419 млн.

Благодаря мультфильму СТРАННЫЙ МИР и черной комедии МЕНЮ четыре места в первой пятерке достались компании Disney. Анимационный проект смог привлечь за уикенд $2,2 млн, а фильм с Рэйфом Файнсом в главной роли – $1,7 млн.

Замкнула американскую десятку новая работа Сэма Мендеса, драма ИМПЕРИЯ СВЕТА, которая на второй неделе своего проката увеличила присутствие в кинотеатрах со 110 до 436 площадок. Это позволило ей заработать за уикенд $0,2 млн и довести свою общую выручку до $0,5 млн.

19.12.2022 Автор: Максим Острый