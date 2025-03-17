Американская касса: сборы кинотеатров вновь снизились

Большое количество новинок не смогло толком расшевелить американский прокат. Лидером уикенда стал комедийный экшн НОВОКАИН с Джеком Куэйдом, заработавший лишь $8,7 млн (что полностью соответствует прогнозам экспертов). «Сарафан» ленты позволяет смотреть на ее дальнейшую судьбу с оптимизмом: оценка на CinemaScore составила B, а доля позитивных отзывов от зрителей на Rotten Tomatoes – 89%.

Серебро на уикенде досталось фантастике МИККИ 17, потерявшей значительные 60,5% стартовой выручки. Всего после двух недель работы на счету фильма $33,3 млн.

Шпионский триллер ЧЕРНЫЙ ЧЕМОДАН – ДВОЙНАЯ ИГРА смог завоевать на уикенде бронзу. Картина с Майклом Фассбендером и Кейт Бланшетт привлекла $7,5 млн. Оценка фильма на CinemaScore составила B. Что любопытно, доля положительных отзывов от критиков на Rotten Tomatoes достигла 97%, в то время как от обычных зрителей – 71%.

На четвертое место в чарте опустился кинокомикс КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР, увеличивший свою выручку на $5,5 млн. Теперь она составляет $185 млн.

Замкнула пятерку лучших еще одна новинка недели, мультфильм LOONEY TUNES: КОСМИЧЕСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ. Проект студии Warner Bros., купленный независимым дистрибьютором Ketchup Entertainment, заработал за уикенд $3,2 млн. Оценка мультфильма на CinemaScore составила B+.

Религиозно-историческая лента ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ стартовала с шестого места и $2,8 млн. Несмотря на это, его оценка на CinemaScore достигла A-.

Оставшуюся часть топ-10 сформировали различные холдоверы. Лучшим из них стала семейная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3. В ее активе по итогам уикенда – $41,3 млн.

На восьмой строчке расположился мультфильм ДОГМЕН: ПУШИСТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, на счету которого к вечеру воскресенья было уже $92,8 млн.

На девятое место опустился хоррор ОБЕЗЬЯНА, пополнивший свою копилку на $2,5 млн. Общая касса ленты выросла до $35,2 млн.

Место в десятке лучших сохранил остросюжетный релиз ДЫХАНИЕ ШТОРМА. После трех недель в прокате он смог освоить $18,6 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма НОВОКАИН

17.03.2025 Автор: Максим Острый