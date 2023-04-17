Американская касса: «Братья супер Марио в кино» снова возглавили чарт

Анимационная версия франшизы Nintendo о похождениях италоамериканских водопроводчиков БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО от Illumination и Universal лидирует вторую неделю подряд. Мультфильм на минувшем уикенде освоил $87 млн, установив рекорд среди анимационных картин на рынке Северной Америки для данного отрезка проката. В настоящее время сборы релиза в США и Канаде превышают $347 млн, что делает его самым успешным релизом 2023 года.

Лучшей новинкой недели стала картина ЭКЗОРЦИСТ ВАТИКАНА от студии Screen Gems. Мистический триллер с Расселом Кроу занял в чарте второе место, заработав на североамериканском рынке $9,15 млн.

Замкнул пьедестал ДЖОН УИК 4, заработавший $7,9 млн, общие сборы картины в США и Канаде составляют $160 млн. За боевиком с Киану Ривзом от Lionsgate на минувшем уикенде следовал свежий релиз Universal РЕНФИЛД, одну из главных ролей в котором исполнил Николас Кейдж. Комедийный хоррор о слуге графа Дракулы сумел за первые дни проката освоить $7,77 млн.

На пятом месте расположился проект Amazon AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК. На домашнем рынке спортивная драма Бена Аффлека на втором уикенде работы пополнила свою копилку на $7,72 млн.

Среди новинок североамериканского проката отметим аниме СУДЗУМЭ, ОТКРЫВАЮЩАЯ ДВЕРИ, сборы которого за пределами Северной Америки с 11 ноября прошлого года составили $146 млн. На старте в США и Канаде картина к вечеру 16 апреля собрала $4,8 млн, что позволило проекту Макото Синкая занять седьмую строчку в рейтинге лидеров.

17.04.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов