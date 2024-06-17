Американская касса: «Головоломка 2» показала лучший старт года

Лидером американского проката на этой неделе стал мультфильм ГОЛОВОЛОМКА 2 – анимационный проект студии Pixar начал свою работу в США со $155 млн. Это лучший старт с момента выхода на экраны БАРБИ ($162 млн) в июле прошлого года и самый успешный старт в 2024 году – прошлый рекорд принадлежал фантастике ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ ($82,5 млн). У сиквела складывается отличный «сарафан»: зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes впервые в истории студии Pixar достиг 96% «свежести» от обычной публики. Критики оценили релиз на 92%. На CinemaScore новинка получила максимальную оценку А.

Экшн ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА, сместившийся на вторую строчку чарта, потерял 41,6% от сборов предыдущего уикенда и пополнил свою копилку на $33 млн. Общая выручка ленты с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом достигла уже $112 млн.

На третье место вырвался холдовер ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО, чье падение сборов составило минимальные 4%. Всего на его счету – $158 млн.

На четвертой строчке оказался мультфильм ГАРФИЛД В КИНО. Его общие сборы в домашнем прокате выросли до $78,5 млн.

Снижение сборов хоррора СМОТРИТЕЛИ составило 47,7%. По итогам двух уикендов фильм Ишаны Шьямалан освоил $13,7 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2

17.06.2024 Автор: Вероника Cкурихина