Американская касса: «Человек-Паук: Нет пути домой» устанавливает рекорды

За первый уикенд кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ собрал $253 млн, что оказалось лучшим стартом декабря за всю историю, лучшим результатом среди релизов Sony, а также третьим показателем по итогам уикенда среди всех фильмов в американском прокате после МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛ ($357 млн) и МСТИТЕЛЕЙ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ ($257 млн). Суммарная касса за выходные составила $275,3 млн, из которых 92% приходятся на новый проект Marvel. Этот результат также оказался на 11% больше по сравнению с тем же периодом два года назад, когда в прокат вышли ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД.

Кроме того, домашний бокс-офис с 1 января по 19 декабря 2021 года составляет $4,068 млрд, что на 82% больше, чем за тот же период прошлого года.

Вторую строчку рейтинга занимает мультфильм ЭНКАНТО, который за минувшие выходные собрал $6,5 млн, а суммарная касса достигла уровня в $81,5 млн. Замыкает тройку лидеров мюзикл Стивена Спилберга ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ, заработавшая за выходные $3,4 млн. Падение проекта по сравнению с минувшей неделей составлет 68%. Общие сборы за два уикенда оказались на уровене $17,9 млн.

На четвертой строчке расположились ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИМИ: НАСЛЕДНИКИ. Проект освоил в минувший, свой пятый уикенд, $3,4 млн. Суммарно фильм заработал $117,2 млн.

В пятерке лидеров оказался проект Гильермо дель Торо АЛЛЕЯ КОШМАРОВ, который собрал на старте лишь $2,9 млн.

19.12.2021 Автор: Виолетта Палий